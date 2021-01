Armie Hammer lascia Shotgun Wedding a causa dell'odio online

News Cinema

Per quanto possa sembrare assurdo e surreale, le accuse di cannibalismo a danno di Armie Hammer lo hanno indotto a lasciare il cast di Shotgun Wedding con Jennifer Lopez. La sua dichiarazione.

Armie Hammer lascia il cast del film con Jennifer Lopez, Shotgun Wedding. A cose normali sarebbe una notizia come un'altra, dovuta magari a un conflitto di impegni o a un ripensamento o a qualsiasi altro motivo. Ma queste non sono circostanze, e soprattutto tempi, normali. Il motivo dell'uscita dal film del protagonista di Chiamami col tuo nome è infatti proprio lo scandalo e gli attacchi che l'attore ha ricevuto in rete dopo la diffusione di messaggi privati su Instagram (che continuiamo a credere assurdi e palesemente fake) riguardo le sue abitudini "cannibali".

Armie Hammer cannibale terribile? Leggi anche

A riportare la notizia è Variety, che pubblica anche la dichiarazione ufficiale dell'attore, che finora aveva taciuto:

"Non rispondo a quelle stronzate di affermazioni, ma alla luce degli attacchi violenti e falsi in rete contro di me, non posso in coscienza adesso lasciare i miei bambini per 4 mesi, per girare un film nella Repubblica Dominicana. La Lionsgate mi supporta in questo e io gli sono grato".

Un rappresentante della Lionsgate ha dichiarato: "Armie ha chiesto di poter uscire dal film e noi lo sosteniamo in questa decisione". Tutto questo, ripetiamo, sarebbe semplicemente ridicolo e assurdo in un mondo normale, ma con tutto l'odio che c'è in circolazione e che cerca sempre nuovi bersagli a caso su cui sfogarsi, specialmente se famosi, non possiamo che rammaricarci per la decisione di Armie Hammer, sperando che questo non influisca sulla sua carriera e soprattutto sulla sua vita famigliare (l'attore, separato dalla moglie, ha due figli di 6 e 3 anni).