Armie Hammer: l'ex moglie rompe il silenzio e si dice "scioccata, affranta e distrutta"

Dopo le accuse apparse in rete che sembravano inizialmente ridicole, la carriera di Armie Hammer sembra arrivata al capolinea ed è forse l'ex moglie Elizabeth Chambers ad assestargli il colpo di grazia.

Confessiamo di provare pena per Armie Hammer, travolto da una tempesta mediatica senza pari, dopo una serie di messaggi privati su Instagram (di parecchi anni fa e da un account non verificato), divulgati dall'account House of Effie, in cui l'attore rivelava le sue fantasie cannibalistiche. In seguito a questi, come spesso accade, due donne, tali Paige Lorenze e Courtney Vucekovich, avevano rivelato al gossipparo Page Six inquietanti storie che lo riguardavano: la prima sosteneva che Hammer avesse inciso su di lei una A con un coltello e l'altra ha detto che l'attore le aveva confessato di volerle mangiare una... costoletta (!). Inizialmente non avevamo preso per niente sul serio queste accuse, ma a farci almeno in parte riconsiderare le cose era stato proprio il fatto che Armie Hammer, invece di farcisi una bella risata sopra, aveva reagito ritirandosi dal film Shotgun Wedding, pare spontaneamente, e la settimana dalla serie sulla nascita del film Il Padrino, The Offer. E come si usa dire, traducendo dal latino, "scusa non richiesta, accusa manifesta". Adesso, a mettere il chiodo sulla bara di una reputazione e una carriera agonizzanti, è l'ex moglie dell'attore, Elizabeth Chambers.

Chambers, presentatrice tv e imprenditrice (è proprietaria del franchise Bird Bakery), ha pubblicato il post che vi traduciamo:

Da settimane cerco di elaborare tutto quello che è trapelato. Sono scioccata, affranta e distrutta. Dolore straziante a parte, ascolto e continuerò ad ascoltare e ad informarmi su queste delicate questioni. Non mi rendevo conto di quanto poco sapessi. Sostengo ogni vittima di aggressione e violenza, e incoraggio chiunque abbia provato questo dolore a cercare l'aiuto di cui ha bisogno per guarire. Per ora non commenterò oltre questo argomento. Tutta la mia attenzione e concentrazione continuerà ad essere diretta sui nostri figli, sul mio lavoro e sulla guarigione in questo momento incredibilmente difficile. Grazie per tutto l'affetto e il sostegno, e grazie in anticipo per la vostra continua gentilezza e considerazione per i nostri bambini e me, mentre troviamo il modo di andare oltre.

Armie Hammer ed Elizabeth Chambers avevano annunciato nel luglio 2020 la fine del loro matrimonio durato 10 anni e di una relazione di 13 anni come "migliori amici, anime gemelle, compagni e poi genitori". Avevano affidato la notizia ad un identico post sui rispettivi profili Instagram, definendo il loro matrimonio "un viaggio incredibile", ma ormai giunto alla fine. "Mentre entriamo nel capitolo successivo, i nostri figli e la nostra relazione di genitori e amici resterà la nostra priorità". E avevano poi chiesto il rispetto della privacy per amore dei loro bambini, Harper e Ford, che hanno oggi 6 e 4 anni.

In realtà Elizabeth Chambers non ha rilasciato solo la dichiarazione che leggete sopra: aveva anche commentato l'annuncio del film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell, in cui quest'ultima è una ragazza affetta da cannibalismo, con un "Non ho parole". A noi tutta questa storia sembra ancora incredibile, ma l'animo umano è davvero colmo di misteri.