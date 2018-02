Armie Hammer in un thriller diretto da Babak Anvari

Torniamo a parlare di Armie Hammer, attualmente sui nostri schermi nel film candidato all'Oscar Chiamami col tuo nome e in Final Portrait di Stanley Tucci. L'attore sarà protagonista di un thriller ancora senza titolo, diretto dal regista anglo-iraniano Babak Anvari, autore nel 2016 dell'apprezzato horror Under The Shadow, da noi, se non andiamo errati, uscito direttamente in home video.

Nel film, prodotto da Annapurna Pictures, Hammer sarà un barista di New Orleans la cui vita prende una brutta piega dopo una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, in conseguenza del ritrovamento di un telefono dimenticato nel suo locale.

Per questo thriller, le cui premesse ci sembrano intriganti, c'è già una data d'uscita: il 29 marzo 2019.