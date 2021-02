Armie Hammer dopo lo scandalo sostituito in Shotgun Wedding

News Cinema

Armie Hammer, travolto dallo scandalo a partire da metà gennaio, lascia a un collega lo spazio accanto a Jennifer Lopez sul set di Shotgun Wedding.

Era nell'aria e arriva la conferma: dopo l'abbandono di Armie Hammer a causa degli scandali che l'hanno travolto, sarà Josh Duhamel ad affiancare Jennifer Lopez nella commedia romantica Shotgun Wedding, storia di Darcy e Tom, che trascinano le proprie famiglie in un'avventurosa celebrazione al volo delle proprie nozze. Quando i loro cari sono presi in ostaggio durante il viaggio, dovranno cercare di risolvere la situazione mentre non sono poi così sicuri di essere fatti l'una per l'altro...

Shotgun Wedding è il secondo progetto che Armie Hammer è stato costretto a lasciare, dopo la serie The Offer dedicata alla lavorazione del Padrino, dove avrebbe interpretato il produttore Al Ruddy. Proprio da una dichiarazione della star di Chiamami col tuo nome sappiamo dove si ambienta Shotgun Wedding, perché qualche giorno fa Hammer ha comunicato: "Dopo gli attacchi violenti e falsi in rete contro la mia persona, non posso in coscienza adesso lasciare per 4 mesi i miei bambini, per partecipare a un film nella Repubblica Dominicana".

Nonostante le accuse di cannibalismo e comportamenti sessuali violenti a Armie Hammer sembrassero sulle prime fake completi, persino grotteschi e goffi, il successivo comportamento dell'attore e l'ambigua dichiarazione della sua ex-moglie, di cui abbiamo parlato ieri, lasciano perplessi e un po' ci intristiscono. Leggi anche Armie Hammer: l'ex moglie rompe il silenzio e si dice "scioccata, affranta e distrutta" Leggi anche Armie Hammer cannibale terribile?