Armie Hammer cannibale terribile?

Va in tendenza nella notte Armie Hammer, quando sul suo account Instagram saltano fuori dei messaggi in cui ammette di essere cannibale. Sono fake, ma il mondo è pieno di creduloni.

Non finiremo mai di stupirci di quanta gente al mondo sia disposta a credere a QUALSIASI COSA, per quanto assurda questa possa essere. È così che stanotte su Twitter Armie Hammer è diventato un trend topic mondiale come emulo di Hannibal Lecter. Avete letto bene: sul suo profilo Instagram - che per altro, pare, non gestisce nemmeno lui - alcune fanno avrebbero ricevuto dei supposti messaggi privati in cui l'interprete di Chiamami col tuo nome confessa la sua passione per il cannibalismo.

Ovviamente si tratta di palesi fake e di un'appropriazione del profilo dell'attore da parte di terzi, ma, appunto, tra chi ci ha scherzato, c'è anche chi ci ha creduto, tanto che all'improvviso il nome di Armie Hammer è comparso in testa a tutti i trend sui vari social, specialmente su Twitter.

Cosa avrebbe scritto il finto Hammer in proposito? Per la vostra curiosità, ecco il testo di uno di questi messaggi, tradotto:

Oh Mio Dio. Questo mi ha eccitato tantissimo e sono confuso nel dirne il motivo. È davvero possibile?? Così eccitato. Al pensiero di tenere il tuo cuore e controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Cazzo. Fa paura ammetterlo. Non l'ho mai ammesso prima. Ho estratto il cuore di un animale ancora vivo, una volta, e l'ho mangiato mentre era ancora caldo.

Punto primo: Armie Hammer è un uomo colto, intelligente e laureato che non si esprimerebbe mai in modo così grezzo e sgrammaticato nemmeno tra i fumi dell'alcol (o della passione). Punto secondo: solo una tredicenne inesperta potrebbe pensare che un attore famoso scambi con lei messaggi di questa natura (va bene, in passato James Franco si è cascato, ma non a questi livelli).

Nonostante questo, lo sdegno e lo scandalo sono corsi sul web, come vedete dal tweet di un utente qua sotto. Che l'attore sia un uomo di grande appetito lo dimostrano le innumerevoli immagini sul web in cui si ingozza di cibo, e forse è stato proprio questo a dare l'idea ad alcuni hacker buontemponi di trasformarlo in cannibale. Dal vero Armie Hammer, per ora, nessun commento.