Armada di Ernest Cline: Dan Mazeau scriverà l'adattamento per il grande schermo

La Universal Pictures ha assunto lo sceneggiatore Dan Mazeau (La furia dei Titani, il prossimo Flashpoint) per l'adattamento cinematografico del romanzo Armada scritto da Ernest Cline. Per chi (ancora) non lo sapesse questi è anche autore di Ready Player One da cui Steven Spielberg ha tratto il suo acclamato lungometraggio ora nelle sale di tutto il mondo.

Protagonista di Armada è Zack Lightman, un giocatore che sogna una vita migliore di quella che conduce ed è in attesa che qualcosa di grande gli accada. E ciò avviene quando gli viene concessa addirittura l'opportunità di salvare il mondo. Il videogioco di cui è maestro indiscusso, Armada appunto, in realtà si rivela la simulazione di una vera e propria invasione aliena. Come Ready Player One, pubblicato quattro anni prima e precisamente nel 2011, anche Armada si imbeve della cultura pop che contraddistingue gli universi letterari creati da Ernest Cline, con ovviamente in questo caso anche una spruzzata di fantascienza alla Independence Day, e magari l'aggiunta di un pizzico di Wargames - giochi di guerra...

Il progetto è in lavorazione presso la Universal Studios addirittura dal 2012, tre anni prima che il libro venisse pubblicato. Evidentemente il successo di ready Player One - 181 milioni di dollari incassati a livello internazionale nel primo weekend di programmazione - deve aver spinto la compagnia ad accelerare i tempi di realizzazione. Non si sa ancora chi dirigerà o interpreterà Armada.