Arma Letale 5 potrebbe diventare realtà, con Mel Gibson e Danny Glover

In Arma Letale 5 non tornerebbero solo le star, ma persino Richard Donner alla regia, ad aprile novantenne!

Se ne parla da anni, ma Arma Letale 5 potrebbe sul serio diventare realtà, e con Mel Gibson e Danny Glover come protagonisti! La notizia è stata confermata e ben contestualizzata dal producer Dan Lin, in una tavola rotonda con dei colleghi, organizzata da Hollywood Reporter. Lin ha prodotto anche la serie tv reboot Arma Letale con Damon Wayans e Clayne Crawford (2016-2019) per la Fox, nonché altri revival come IT Capitolo 2 e Aladdin. Scatta automatica la citazione del "sono troppo vecchio per queste stronzate". In questo senso, la questione è più che mai letterale. Per farvi capire cosa intendiamo, ecco le parole precise di Lin:

"Stiamo cercando di fare l'ultimo film di Arma Letale. Dick Donner tornerà. Il cast originale tornerà. E' fantastico. La storia stessa è una cosa molto personale per lui. Mel e Danny sono pronti, ora si tratta di chiudere il copione."

La maggior parte degli appassionati avanzerà dubbi sull'età di Roger e Martin, ma la cosa che ci sorprende ancora di più è che Richard Donner sia della partita. Regista di culto negli anni Ottanta di opere come I Goonies, Ladyhawke, S.O.S. Fantasmi, Il presagio e Superman, oltre che ovviamente degli Arma Letale, Donner sta per compiere 90 anni ad aprile! Non che l'età sia un problema per Clint Eastwood, attivissimo suo coetaneo (è nato invece a maggio), però già diversi anni fa Corey Feldman, uno degli interpreti di Goonies, commentò che realizzare un ipotetico Goonies 2 era improbabile proprio a causa dell'età di Donner. Non ci dispiacerebbe: l'ultimo film di Donner è stato l'apprezzato thriller Solo 2 ore con Bruce Willis, nel 2006.

Non sappiamo se questo nuovo progetto è lo stesso Lethal Finale di cui parlò lo stesso Donner nel 2018, definito come "molto dark" e scritto da Channing Gibson, già dietro ad Arma Letale 4. Qualcuno spera anche nel coinvolgimento di Shane Black, padre dei personaggi.