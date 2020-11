Arma Letale 5: il film si farà al 100%, parola di Mel Gibson

News Cinema

Durante la promozione del suo ultimo film Fatman, Mel Gibson ha confermato ancora una volta che Arma Letale 5 diventerà realtà e che la squadra resterà la stessa.

Quante volte vi abbiamo ripetuto che Arma Letale 5 vedrà prima o poi la luce? Parecchie, ma siccome si parla di un film che in molti aspettano, nonostante siano passati 22 anni da Arma Letale 4, lo ripetiamo con gioia, e non perché oggi ci siamo svegliati con questo desiderio, ma perché l'ennesima conferma arriva da Mel Gibson.

Durante la trasmissione televisiva Good Morning America, a cui ha partecipato per presentare il suo nuovo film Fatman, Gibson ha così risposto a presentatore Michael Strahan che gli chiedeva notizie del film: "Sì! E l'uomo a cui dobbiamo tutto, che ha portato la saga al cinema e l'ha resa speciale, ci sta lavorando proprio adesso. E’ Richard Donner ed è una leggenda". Nonostante la sua veneranda età (90 anni!), il regista dei quattro Arma Letale è dunque al lavoro su un nuovo capitolo delle avventure di Martin Riggs (Mel Gibson) e Roger Murtaugh (Danny Glover), che probabilmente non avranno più la grinta di prima, ma saranno magari più saggi.

Ma facciamo un riassunto delle alterne vicende di Arma Letale 5. E’ dal 2017 che si parla del film, precisamente da quando Mel Gibson, Danny Glover e Richard Donner hanno incontrato i vertici della Warner Bros. per discutere del progetto. Nel 2018 il regista ci ha ripensato e ha detto: "Non si farà", spiegando che la sceneggiatura di cui esisteva un abbozzo era molto cupa e che per questo l'aveva ribattezzata Finale Letale. All'inizio di quest'anno, però, tutto è cambiato, e il producer Dan Lin ha annunciato felicemente: "Stiamo cercando di fare l'ultimo film di Arma Letale. Dick Donner tornerà". A queste parole, infine, si aggiungono alcune dichiarazioni rilasciate durante l'estate da Danny Glover, che ha detto, fra le altre cose: "Non voglio rivelare la trama che ho letto sulla sceneggiatura, ma ho notato che ha molto a che fare con alcune cose che stanno succedendo oggi".

A questo punto speriamo che Donner non incontri ostacoli e che venga presto battuto il primo ciak di Arma Letale 5. Ricordiamo che il primo film della serie, Arma Letale, è uscito nel lontano 1987.