Ariaferma: il trailer del film con Toni Servillo e Silvio Orlando che partecipa al Festival di Venezia

E’ arrivato finalmente il trailer di Ariaferma, ambientato in un carcere immaginario. La regia è di Leonardo Di Costanzo e i due magnifici protagonisti sono Toni Servillo e Silvio Orlando. Il film viene presentato fuori concorso al Festival di Venezia.

Uscirà il 14 ottobre ed è fra i titoli della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, dove verrà presentato Fuori Concorso, Ariaferma, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo. Ne sono protagonisti due mostri sacri del cinema italiano: Silvio Orlando e Toni Servillo.

Ariaferma segue di quattro anni L'intrusa, che Di Costanzo aveva portato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Come in quel caso, il regista sceglie l'unità di luogo per inchiodarsi ai suoi personaggi e a quanto ha da raccontare. Le atmosfere, stavolta, sono più claustrofobiche, come si vede anche dal trailer appena uscito. L'ambientazione della storia è infatti un carcere ottocentesco in via di dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e alcuni detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. Le regole cominciano a cambiare, mentre i prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile.

Toni Servillo e Silvio Orlando sono alla loro prima collaborazione davanti alla macchina da presa ed entrambi prediligono una recitazione sobria. A proposito del film e del penitenziario che fa da sfondo alla vicenda, Leonardo di Costanzo ha dichiarato: "Il carcere di Mortana nella realtà non esiste: è un luogo immaginario, costruito dopo aver visitato molte carceri. Quasi ovunque abbiamo trovato grande disponibilità a parlare, a raccontarsi; è capitato che gli incontri coinvolgessero insieme agenti, direzione e qualche detenuto. Allora era facile che si creasse uno strano clima di convivialità, facevano quasi a gara nel raccontare storie. Si rideva anche. Poi, quando il convivio finiva, tutti rientravano nei loro ruoli e gli uomini in divisa, chiavi in mano, riaccompagnavano nelle celle gli altri, i detenuti. Di fronte a questo drastico ritorno alla realtà, noi esterni avvertivamo spaesamento. E proprio questo senso di spaesamento ha guidato la realizzazione del film: Ariaferma non è un film sulle condizioni delle carceri italiane. È forse un film sull’assurdità del carcere".

Ariaferma è una produzione Tempesta con Rai Cinema e verrà distribuito da Vision Distribution. Nel cast del film troviamo anche Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano e Roberto De Francesco. Ecco dunque il trailer del film, che è stato sceneggiato dallo stesso Di Costanzo con Bruno Oliviero e Valia Santella ed è illuminato dalla fotografia di Luca Bigazzi.