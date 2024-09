Ari-Cassamortari: da oggi su Prime Video il film di Claudio Amendola - Guarda il trailer

News Cinema

Debutta in streaming sulla piattaforma di Amazon il sequel della commedia del 2022 I cassamortari, quarto film da regista di Amendola. Ecco trailer, trama e poster di Ari-Cassamortari.

Debutta oggi, lunedì 23 settembre 2024, in streaming su Prime Video il nuovo film, il quarto nella sua carriera registica, diretto da Claudio Amendola: Ari-Cassamortari, sequel della commedia del 2022 I Cassamortari. Tornano, quindi i fratelli Pasti, eredi di una lunga e gloriosa stirpe di titolari di pompe funebri e protagonisti delle vicende del primo film, interpretati da Massimo GhiniGian Marco Tognazzi e Alessandro Sperduti, cui si era aggiunta, a sorpresa, la sorellastra Lucia Ocone.

Al loro fianco, in questo seguito, troviamo Silvia D’Amico, Caterina Guzzanti, Michele De Virgilio e Emanuel Caserio, ma non mancano partecipazioni come quelle di Elisa True Crime, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, e Antonia Liskova. E c'è anche il ritorno di Massimo Dapporto e Edoardo Leo.

Qui di seguito, trama, trailer e poster di Ari-Cassamortari, che è stato scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bossi.

I fratelli Pasti, a cui si aggiunge una stralunata sorellastra “a sorpresa”, sono a un passo dal vincere il premio più ambito da tutti i cassamortari d’Italia, il Vespillone D’oro, ma il loro sogno di gloria s’infrange quando vengono esclusi dalla cerimonia per via dell’enorme debito causato dal fratello più piccolo, raggirato da un’astuta cam girl. All’inaspettata morte della ragazza, i Pasti conosceranno una realtà ben più inquietante di quella cui sono abituati fin da piccoli, rivelando dei segreti che rischiano di mettere in crisi le fondamenta stesse della famiglia. Saranno disposti proprio a tutto pur di mettere le mani sull’agognato premio?