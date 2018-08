Aretha Franklin è morta: addio alla Regina del Soul, e... Respect

La notizia era tristemente attesa, e quindi non è una sorpresa. La publicist Gwendolyn Quinn ha confermato che la leggendaria Aretha Franklin, la Regina del Soul, è morta oggi all'età di 76 anni nella sua casa di Detroit.

Una delle voci più indimenticabili della storia dell'R&B e della musica tutta, Aretha Franklin in carriera aveva portato a casa la bellezza di 18 Grammy, ed è stata la prima donna a fare il suo ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, più di trent'anni fa, nel 1987.

Al cinema, Aretha aveva interpretato un solo ruolo, ma indimenticabile: quello della moglie di Matt "Guitar" Murphy in The Blues Brothers (e nel suo sequel), la donna che cerca, invano, di opporsi al "furto" del marito operato dai fratelli Jake e Elwood.

In memoria di questa grande artista non possiamo fare altro che ripetere il titolo di uno dei suoi brani più celebri, proprio quello che esegue nel film di John Landis.