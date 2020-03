Arctic - Un'avventura glaciale, una clip italiana in esclusiva del film al cinema dal 12 marzo

News Cinema

Il movimentato film animato Arctic, storia di un cambiamento climatico, arriva in sala il 12 marzo: ve ne mostriamo una scena.

Il film di animazione Arctic - Un'avventura glaciale arriverà nelle nostre sale il 12 marzo, e possiamo mostrarvene una clip in italiano in esclusiva. Il protagonista è Swifty, una giovane volpe artica che ha sempre sognato di lavorare come corriere postale, nell'Arctic Blast Delivery Service. L'occasione si presenterà quando gli husky titolari spariranno misteriosamente: nella scena che vi presentiamo, nonostante sia un po' imbranato, Swifty riesce a ottenere un'inaspettata promozione da assistente a corriere. Ancora non sa che il suo lavoro gli farà scoprire il piano del malvagio Otto Von Walrus, responsabile di uno strano fenomeno climatico di surriscaldamento.... rimarranno con lui i fedeli amici, l'orso polare PB, Lemmy l'albatro e Jade la volpina, vecchia fiamma di Swifty: il suo aiuto sarà fondamentale, ma prima Swifty dovrà imparare a essere davvero se stesso.



Arctic - Un'avventura glaciale: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD

Notorious Pictures, che distribuirà il film nelle nostre sale dal 12 marzo prossimo, devolverà a Greenpeace l'incasso del primo giorno a favore della campagna DIFENDI L'ARTICO!