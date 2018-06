Aquaman: le prime foto di scena con Jason Momoa e le sue squame tatuate

Non sono foto del simpatico programma TV Acquari di famiglia, ma il look un po' ricorda quei micromondi marini, vivaci e colorati. Grazie al magazine Entertainment Weekly, abbiamo la possibilità di dare una primissima occhiata a come apparirà Aquaman sul grande schermo. Diretto da James Wan, il film sul supereroe dell'universo DC Comics creato nel 1941 da Paul Norris et Mort Weisinger segue gli eventi di Justice League. Come sappiamo è Jason Momoa a interpretare questa creatura degli abissi ed insieme a lui nel cast troviamo Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Nicole Kidman.

Aquaman uscirà nei cinema di tutto il mondo a Natale 2018.