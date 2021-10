Aquaman and the Lost Kingdom, Jason Momoa nel primo backstage!

News Cinema

Jason Momoa è protagonista di Aquaman 2, cioè Aquaman and the Lost Kingdom: al DC FanDome ne è stato mostrato un bel backstage sulla lavorazione in corso.

Manca ancora tempo all'uscita di Aquaman and the Lost Kingdom, quell'Aquaman 2 previsto per il Natale 2022, ma con l'occasione del DCFanDome non poteva mancare un saluto di Jason Momoa ai tanti fan DC, con un video backstage di quanto si sta in questo momento realizzando sul set diretto ancora una volta da James Wan. Con il suo monumentale incasso di 1.148.000.000 dollari il primo Aquaman ribaltò le aspettative al ribasso del DC Universe targato Warner Bros al cinema, che sembrava l'eterno secondo nello scontro con i rivali Marvel Studios.

È chiaro quindi che ci siano enormi speranze per il successo di Aquaman and the Lost Kingdom, che rivedrà all'opera la maggior parte del cast originale. James Wan ribadisce che la vendetta di Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) avrà un'importanza nella storia, ma assicura anche che la ricchezza del materiale fumettistico sul personaggio si è trasformata in un vero parco giochi di spettacolarità quando si è trattato di allestire questo seguito. Jason, che vediamo all'inizio del video arrivare sul set il primo giorno di riprese, ci spiega come abbia investito tanto nel personaggio, anche per le tematiche ambientali che il primo capitolo toccava: "Questa volta la posta in gioco è ancora più alta". Leggi anche Aquaman 2, il produttore su Amber Heard: "Mandarla via? Non obbediamo a Twitter"