Aquaman 2, primo ciak con una citazione a uso dei veri fan

Il regista James Wan ha condiviso su Instagram il primo ciak di Aquaman 2 con un nuovo titolo: è ancora provvisorio? E cosa potrebbe significare?

Le riprese di Aquaman 2 sono appena partite, e annunciandolo con un post su Instagram il regista James Wan non ha mancato di provocare i fan con una citazione che sicuramente li attiverà: sul ciak inquadrato nella foto, in un set che rappresenta un rinferescante ghiacciaio che ci farebbe comodo in queste giornate torride, si legge chiaramente "Necrus". Che il nuovo titolo di Aquaman 2 comprenda questa parola? Tempo fa Wan aveva suggerito al fandom che il titolo di lavorazione del sequel fosse "Aquaman and the Lost Kingdom", ma la citazione di Necrus è ancora più precisa...

Nel fumetto di Aquaman, la città di Necrus, comandata dal tiranno Mongo, è un luogo senza una precisa collocazione: "The Black City", questo uno dei nomi di Necrus, esiste su un altro piano materiale e appare di quando in quando. La caratterizzazione di Mongo si presterebbe particolarmente a un conflitto con Arthur alias Jason Momoa, perché Necrus si oppone al mondo esterno, senz'alcuna intenzione di convivenza pacifica, rendendolo anche un perfetto potenziale alleato per l'Ocean Master di Patrick Wilson, sconfitto nel primo Aquaman.

C'è tempo per essere sottoposti ad altre provocazioni da James Wan: Aquaman 2 sarà nelle sale nel dicembre 2022, e per allora molti dubbi dovrebbero essere stati chiariti. Uno tra tutti: se Mongo è tra i personaggi, potrebbe interpretarlo il Pilou Asbæk del Trono di Spade, già nel cast? Leggi anche Aquaman 2, un titolo e un nuovo logo per il sequel