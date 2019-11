News Cinema

Il sequel diretto ancora da James Wan uscirà nel natale del 2022.

In un’intervista rilasciata all’Hollywod Reporter Patrick Wilson ha confermato che tornerà nel ruolo di Ocean Master in Aquaman 2. Una notizia che non arriva di certo a prenderci alla sprovvista, visto l’ottimo rapporto che lega l’attore con il regista James Wan: oltre al primo Aquaman infatti la coppia ha anche realizzato insieme due episodi di The Conjuring e altri due di Insidious.

Queste le parole di Patrick Wilson: “Sono un minimo a conoscenza degli sviluppi di Orm nel progetto. Ogni tanto lancio qualche frecciata a James chiedendogli “Che ne pensi di questo?” e lui risponde “E’ esattamente quello che stavo pensando.” Wilson ha poi aggiunto: “Posso dirvi che le idee di James per Aquaman 2 lo spingeranno anche oltre l’originale. Ho qualche idea su come Orm entrerà nella storia, ma non posso rivelarla…” Che il fratellastro del protagonista Arthur Curry diventi un alleato invece che un antagonista nel secondo episodio del cinecomic targato Warner/DC? Ricordiamo che Aquaman 2 arriverà nelle sale degli Stati Uniti il 16 dicembre del 2022.

Patrick Wilson invece lo vedremo a breve in Midway, colossal bellico di Roland Emmerich in cui recita insieme a Woody Harrelson, Ed Skrein, Dennis Quaid e Mandy Moore. Al momento l’attore sta finendo di girare The Conjuring 3. Tra i suoi lavori più famosi vogliamo citare anche Little Children, Watchmen e la seconda stagione di Fargo, per cui ha ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attore drammatico in una miniserie.