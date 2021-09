Aquaman 2: Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna

News Cinema

Da Hong Kong arrivano voci sempre più numerose che vogliono Nicole Kidman nel cast di Aquaman and the Lost Kingdom, sequel di Aquaman in cui l'attrice era Atlanna, madre del personaggio di Jason Momoa.

Nel cast di Aquaman and the Lost Kingdom ci sarà anche Nicole Kidman. L'attrice dovrebbe riprendere il ruolo di Atlanna, madre di Arthur Curry/Aquaman e regina di Atlantide. Come fa notare Variety, la notizia arriva da diversi media di Hong Kong, dove la Kidman sta girando la serie Amazon Expats insieme a Jack Huston. La Warner Bros. non conferma e tace, ma sembra che un portavoce di Amazon abbia sottolineato quanto sia difficile avere Nicole sul set per via dei suoi molteplici impegni lavorativi.

In Aquaman Arthur/Aquaman e la principessa Vera scoprivano che Atlanna, ufficialmente offerta in sacrificio ai Trench, era riuscita a salvarsi. Se è vero che la Kidman tornerà, staremo a vedere a quale destino la farà andare incontro James Wan, che più volte ha sottolineato la maggiore complessità della trama del sequel rispetto al primo film e il suo carattere più cupo e quasi spaventoso. E’ possibile però che Nicole si riaffacci soltanto per un cameo.

In Aquaman 2 torneranno, oltre al protagonista Jason Momoa, anche Amber Heard e Patrick Wilson, affiancati da Yahya Abdul-Mateen II, nel ruolo di Black Manta. Il film arriverà sui nostri schermi per il Natale del 2022, quindi a quattro anni di distanza da Aquaman, sempre diretto da James Wan e talmente apprezzato dal pubblico da aggiudicarsi un incasso mondiale pari a 1.148.000.000 di dollari.