Aquaman 2, le riprese cominciano a luglio! E Jason Momoa rivela che...

Jason Momoa ha rivelato che le riprese di Aquaman 2 inizieranno a luglio, e che lui stesso ha avuto un ruolo importante nella sua ideazione!

Aquaman 2, che sarà nei cinema nel Natale 2022, si comincerà a girare a luglio, parola di Jason Momoa! L'attore si prepara a tornare sul set, gestito ancora una volta da James Wan, in compagnia dei colleghi Amber Heard, Patrick Wilson e Temuera Morrison, con Yahya Abdul-Mateen II a interpretare Black Manta. La sorpresa effettiva non è la rivelazione della data per il primo ciak, quanto quello che Momoa ha dichiarato durante il Drew Barrymore Show: Jason è proprio tra gli ideatori della storia! Leggiamo cos'ha detto. Leggi anche Ritorna il DC FanDome, l'appuntamento virtuale con le novità DC Comics

Dopo che abbiamo finito il primo, con il mio collega sceneggiatore abbiamo immaginato il secondo e abbiamo presentato l'idea. Per me significa davvero tanto aver partecipato a scriverlo. Abbiamo fatto un primo trattamento, poi James e il nostro sceneggiatore originale David [Leslie Johnson-McGoldrick, ndr] l'hanno terminato. C'abbiamo messo il cuore. Invece di ricevere una sceneggiatura e recitarla, ti trovi incoraggiato al 100% dal tuo regista e dai cosceneggiatori. Per me è entusiasmante, sono eccitato all'idea di partire a luglio per cominciare a girare.