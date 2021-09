Aquaman 2, Jason Momoa rivela un nuovo costume

News Cinema

Jason Momoa su Instagram ha invitato i fan a un confronto tra il precedente costume di Aquaman e il nuovo, appena svelato, che indosserà in Aquaman and the Lost Kingdom.

Aquaman 2 è in piena lavorazione: Jason Momoa è sul set di Aquaman and the Lost Kingdom e ha voluto condividere con i fan su Instagram un confronto tra il suo costume storico, con cui l'abbiamo già visto agire nei precedenti lungometraggi dove il personaggio DC è apparso, con il nuovo costume che indosserà nel sequel, ancora una volta firmato da James Wan alla regia. Un look decisamente più dark aspetta a questo giro aspetta il nostro Arthur Curry, che tornerà sui nostri schermi nel Natale del 2022. Nel post Jason ci scrive: "Secondo round. Nuovo costume. Più azione." Una promessa estrema, considerando che il primo Aquaman ha convinto il pubblico mondiale proprio grazie alla sua estesa spettacolarità, incassando 1.148.000.000 di dollari (per un costo sui 200, un grande investimento per la Warner).

Momoa è particolarmente fiero del suo contributo al DC Extended Universe, tanto che pare abbia partecipato in prima persona alla stesura del soggetto di Aquaman 2, ancora non del tutto rivelato: il "regno perduto" del titolo potrebbe essere il Mare Nascosto? Ricordiamo che tra gli interpreti ci saranno anche Patrick Wilson, Amber Heard e Yahya Abdul-Mateen II, nel ruolo di Black Manta.

