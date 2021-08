Aquaman 2: Jason Momoa dedica il film al bambino malato a cui aveva donato il tridente e che ora non c’è più

News Cinema

Jason Momoa piange la scomparsa di Danny Sheehan, il bambino malato di cancro a cui aveva fatto una commovente videochiamata e che era diventato un suo amico.

Ricordate Danny Sheehan, il bambino malato di cancro a cui Jason Momoa aveva fatto una videochiamata in autunno dopo aver visto un video su Instagram in cui il piccolo impazziva di gioia dopo aver ricevuto in dono l'action figure di Aquaman? Purtroppo Danny non ha vinto la battaglia contro la malattia e Momoa, sconvolto dalla notizia della sua morte, ha deciso di dedicargli Aquaman 2, le cui riprese sono cominciate il mese scorso.

Ma non finisce qui. L'attore ha espresso il suo cordoglio con un commovente post su Instagram e ha condiviso la foto di un murales in cui sia lui che Danny Sheehan indossano il costume da Aquaman. Nella didascalia si legge: "Ho appena ricevuto la notizia e ho il cuore a pezzi" e "Ti voglio bene, piccolo, riposa in pace. Continuerai a vivere nel mio cuore. dedico Aquaman 2 a te, piccolo angelo".

Ecco il video del novembre 2020 in cui Momoa chiama al telefono Danny Sheehan e i due parlano della passione del piccolo per i delfini e dell'action figure di Aquaman. Pochissimo tempo dopo Jason aveva regalato al bimbo il tridente del suo personaggio.

Le riprese di Aquaman 2, il cui titolo ufficiale e originale è Aquaman and the Lost Kingdom, non finiranno prima dell'autunno, per un'uscita in sala nel dicembre del 2022. Nel film recitano anche Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Ocean Master), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) e Dolph Lundgren (Re Nereus). Quando vedremo il film nei cinema, è probabile che nei credits ci sarà il nome di Danny, che forse dal paradiso guarderà il suo idolo e sarà contento di essere stato ricordato.