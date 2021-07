Aquaman 2: Jason Momoa comincia oggi le riprese e lo annuncia con un video

News Cinema

Anche se le riprese di Aquaman And The Lost Kingdom sono già iniziate, Jason Momoa è sul set da oggi 19 luglio e lo annuncia con un simpatico video su Instagram.

Anche se il primo ciak di Aquaman 2 è stato battuto diverse settimane fa, l'eroe della vicenda, il possente Jason Momoa, entrerà in azione sul set solamente oggi 19 luglio. Ieri ha annunciato l'evento con un simpatico video su Instagram, che trovate qua sotto, e dove, dopo aver salutato in hawaiiano, parla ai fan degli ultimi aggiustamenti da fare prima di entrare nella pelle del personaggio per il sequel che si intitola Aquaman And The Lost Kingdom:

Sono finalmente arrivato in Inghilterra. C'è il sole, è fantastico, e domani inizierò Aquaman 2. È il mio ultimo giorno da castano, diventerò biondo e forse mi divertirò di più, chissà, lo vedremo. Ma sono felicissimo di vedere James (Wan) e tutto il cast e volevo mandare il mio affetto a tutti gli amici, il cast e la troupe di See: ci vedremo presto, vi voglio bene e mi mancate. Grazie mille, Canada.

Aquaman 2, primo ciak con una citazione a uso dei veri fan Leggi anche

Nell'ultima parte del messaggio, prima di ringraziare i fan per l'affetto tributato al primo Aquaman, Momoa si riferisce alla serie See, che sta girando per Apple TV +. Per rivedere in azione il re di Atlantide sul grande schermo dovremo aspettare una data intorno al 16 dicembre 2022, quando è fissata l'uscita americana di questo secondo Aquaman, anche se è probabile, come sembra ormai consuetudine coi cinecomic, che prims o poi affioreranno in rete delle foto rubate dal set.