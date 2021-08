Aquaman 2 è ispirato a Terrore nello spazio di Mario Bava, dice James Wan

News Cinema

I film di Mario Bava hanno ispirato decine di celebri registi e adesso James Wan confessa che l'ispirazione principale per Aquaman and The Lost Kingdom è stata Terrore nello spazio che, incidentalmente, ha ispirato anche Alien.

James Wan non è certo il primo e non sarà l'ultimo ad essersi ispirato al cinema di Mario Bava, genio della fotografia e degli effetti speciali, creatore di film memorabili realizzati con budget inesistenti ma con una ricchezza infinita di idee. Fa comunque piacere che il regista abbia dichiarato il suo debito col regista romano, riconoscendo che per Aquaman and The Lost Kingdom si è ispirato principalmente al film del 1965 Terrore nello spazio, uscito in America col titolo Planet of the Vampires e che, sia detto per inciso, ha ispirato anche Alien.

Terrore nello spazio è stato scritto da Mario Bava con la collaborazione del critico Callisto Cosulich, di Ib Melchior, dello scrittore Alberto Bevilacqua e degli spagnoli Antonio Romàn e Rafael J. Salvia ed è tratto da un racconto di fantascienza di Renato Pestriniero, "Una notte di 21 ore". Coi mezzi limitatissimi a sua disposizione, Bava costruisce una storia avvincente e drammatica, resa affascinante dalla suspense sapientemente creata e dai colori vividi della fotografia. La storia è quella di due astronavi che si schiantano su un pianeta inesplorato, dove i membri dell'equipaggio morti nell'incidente vengono posseduti dagli incorporei abitanti del luogo, che li usano per dare la caccia ai sopravvissuti e ucciderli.

James Wan, si sa, ha iniziato con l'horror (e Malignant, la sua ultima creatura nel genere, è attesa al cinema il 2 settembre) e ha dato già un esempio del suo stile nel primo Aquaman. Così ha dichiarato in merito al tono del primo film e a quello del secondo, che sarà dunque più spaventoso:

Il primo film ha colto molti di sorpresa, no? E questo in parte perché non conoscevano il fumetto, ambientato in questo mondo molto strano e spaventoso. La gente si è sorpresa che non mi fossi sbarazzato di quell'aspetto per fare un film oscuro e intenso. Ma non mi sembrava giusto in quel caso. Col secondo film penso che sarà più facile per il pubblico accettare di seguirmi in questa direzione perché ho già messo le fondamenta.