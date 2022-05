Aquaman 2, Amber Heard poteva essere licenziata, ma non per lo scontro con Johnny Depp

News Cinema

Chiamato a deporre nel processo per diffamazione di Johnny Depp, il presidente della divisione DC della Warner Bros., Walter Hamada, ha confermato che si era pensato di allontanare Amber Heard da Aquaman 2, ma non per le ragioni indicate dall'attrice.

Appena qualche giorno fa vi avevamo raccontato che Amber Heard, nel processo per la diffamazione di Johnny Depp, aveva dichiarato che aveva rischiato lei stessa di essere tagliata da Aquaman 2, e che aveva dovuto lottare per rimanere nel cast. Chiamato a testimoniare, il presidente della divisione DC della Warner Bros., Walter Hamada, non ha del tutto smentito la sua dichiarazione, ma l'ha inserita in un contesto che non avrebbe a che vedere con la cancel culture... e quindi col processo. Leggiamo cos'ha detto. Leggi anche Aquaman 2, Amber Heard potrebbe essere tagliata?

Aquaman and the Lost Kingdom, Amber Heard era quasi fuori dal film

Al processo per la diffamazione di Johnny Depp, nel quale l'attore si sta difendendo dalle accuse che hanno quasi azzerato la sua carriera, la sua ex-moglie Amber Heard aveva dichiarato che lo scontro tra i due aveva quasi comprmesso anche il suo lavoro: aveva avuto difficoltà a rimanere nel cast di Aquaman and the Lost Kingdom, in uscita nel marzo 2023. Per capire quanto ci fosse di vero in questa dichiarazione, è stato chiamato a testimoniare Walter Hamada, presidente della divisione DC della Warner Bros.. E ha detto quanto segue:

Quando fu chiuso il primo Aquaman, furono sollevate preoccupazioni sulla questione dell'intesa, quei due [Jason Momoa e Amber Heard, ndr] avevano un'intesa? Credo che al montaggio furono in grado di far funzionare quella relazione nel primo film, ma ci si preoccupava di quanto fosse costato arrivarci, e sarebbe stato meglio fare un recasting, trovare qualcuno che avesse un'intesa più naturale con Jason Momoa, procedendo in quella maniera.

Hamada ha poi aggiunto che il secondo film era stato da sempre concepito come una sorta di "buddy movie" con Aquaman e l'Orm di Patrick Wilson, con Mera comunque meno importante nell'economia della storia, rispetto a quanto visto nel primo capitolo. Da questo punto di vista, l'approccio al personaggio non sarebbe mai stato cambiato, né in preproduzione, né durante le riprese, né al montaggio: stando ad Hamada, la presenza della Heard doveva essere ridimensionata in Aquaman 2, a prescindere dalle controversie legali pubbliche tra lei e Depp.

In definitiva, ammettendo che Hamada dica effettivamente le cose come stanno, Amber Heard non avrebbe mentito sulla sua difficoltà nel mantenere il ruolo di Mera, ma avrebbe modificato il contesto di queste difficoltà, per lasciare intendere di essersi trovata in una situazione da "cancel culture" come Depp, anche se non era questo il caso. Dove sarà la verità?