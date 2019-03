Aqua Film Festival: prorogata al 10 marzo la scadenza per il bando gratuito

C'è ancora tempo. È stata prorogata al 10 marzo 2019 la data di scadenza del bando gratuito della quarta edizione di Aqua Film Festival. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta della prima manifestazione di cinema internazionale con cortometraggi, incontri e workshop, eventi speciali dedicati al tema dell’acqua che quest'anno si terrà a Roma presso la Casa del Cinema, l'11, 12 e 13 aprile 2019. Ideato e diretto da Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche d’acqua, il festival intende valorizzare l'acqua non solo in chiave artistica e legata alla sua bellezza, ma anche sollecitare i registi, come si propone una nuova sezione del festival, a denunciare i disastri legati alla poca attenzione al mondo dell'acqua, i problemi legati ai dissesti idrogeologici e all'inquinamento di mari, oceani e corsi d'acqua.

Tra gli ospiti del festival, il regista Francesco Crispino, docente di Filmmaking all'Università Roma Tre, che curerà un workshop su come realizzare film con un cellulare, le cui iscrizioni gratuite sono ancora aperte, per 64 posti totali. La Giuria assegnerà il PREMIO SORELLA AQUA per il Miglior Corto e il PREMIO SORELLA AQUA per il Miglior Cortino. Sono, inoltre, previste cinque Menzioni Speciali Trasversali che andranno ai corti o cortini girati anche da smartphone che meglio interpretano i seguenti sottotemi del Festival: Menzione speciale AQUA & AMBIENTE – miglior documentario: il vincitore riceverà, oltre al riconoscimento da parte del festival, anche l’ambito premio offerto e patrocinato dalla Fondazione del Principe Alberto II di Monaco Onlus, sempre molto attento alla ecosostenibilità e alla difesa degli Oceani.

La Menzione andrà al corto o cortino di genere documentaristico che meglio ha saputo descrivere l’importanza dell’acqua e della sua salute ai fini della tutela e del rispetto dell’Ambiente. Quindi, AQUA & ISOLA con tematica ambientata o ispirata da isola. Da questa edizione è inoltre istituita la sezione AQUA & THRILLER, aperta a corti o cortini di genere giallo, poliziesco o thriller, che attraverso l’utilizzo dell’acqua esprimano al meglio questa tematica. Durante l’edizione di Aqua Film Festival 2019, verranno, inoltre, annunciati i vincitori del nuovo concorso parallelo a quello ufficiale dedicato a scuole ed università Nazionali ed Internazionali, denominato AQUA & STUDENTS.

Il festival assegnerà anche una Menzione Speciale AQUA&ISOLA al corto o cortino che meglio ha saputo rappresentare l'Isola e le Isole a cui è ispirato. La Menzione sarà consegnata da ANCIM - Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori. Il festival ha istituito una nuova sezione, fuori concorso, “FRATELLO MARE, AMICO FIUME, CARO LAGO", organizzata a scopo benefico dai volontari dell’Associazione Culturale no profit UNIVERSI AQUA e aperta a filmati corti o cortini realizzati con smartphone che denuncino, con reportage anche di pochi secondi o minuti, qualsiasi tipo di attività irresponsabile che provoca inquinamento del mare, dei fiumi o dei laghi. Cliccare qui per l’iscrizione al bando, che scade il 10 marzo 2019.