Aqua Film Festival: aperte le iscrizioni per partecipare al concorso

C'è tempo fino al 15 maggio per inviare le proprie opere. La seconda edizione dell'Aqua Film Festival si articola anche quest’anno in due concorsi internazionali per cortometraggi, uno per corti fino a un massimo di 25 minuti di durata e uno per "cortini" fino a un massimo di 3 minuti, realizzati anche da cellulare. Ovviamente tutti gli autori che desiderano partecipare al concorso (gratuito) devono ispirarsi alla tematica dell’acqua, a sua volta declinata in quattro sottotemi specifici: Acqua Dolce, Acqua Mare, Acqua Terme e Acqua Ambiente.

Una giuria di professionisti assegnerà i seguenti premi:

Premio MIGLIOR CORTO “SORELLA ACQUA”

Premio MIGLIOR CORTINO “SORELLA ACQUA”

MENZIONE SPECIALE “ACQUA DOLCE”

MENZIONE SPECIALE “ACQUA MARE”

MENZIONE SPECIALE “ACQUA TERME”

MENZIONE SPECIALE “ACQUA AMBIENTE”

MENZIONE SPECIALE alla miglior REGIA “AQUAFilm” COMING SOON

MENZIONE SPECIALE alla miglior Sceneggiatura “AQUAFilm”

Ai vincitori dei premi SORELLA AQUA viene offerta la possibilità di partecipare ad un CSC Lab 2017 a scelta, un Laboratorio di Alta Formazione e Sperimentazione per professionisti. I due CSC Lab sono offerti dalla Prima Scuola di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia Italiana. Altri premi offerti dagli sponsor sono in via di definizione.

A questo indirizzo bando e regolamento per inviare i corti all'Aqua Film Festival. Ci sarà inoltre una sezione fuori concorso all’interno del Festival “Fratello Mare”, organizzata dai volontari di UNIVERSI AQUA, alla quale è possibile inviare filmati dal proprio smartphone per denunciare inquinamenti provocati da persone irresponsabili che sfociano in mare o in fiumi o laghi. La seconda edizione dell'Aqua Film Festival avrà luogo all'Isola d'Elba dal 23 al 25 giugno.