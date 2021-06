Apre Roma World: diventare legionari, mercanti o schiavi dell'antica Roma ora si può

News Cinema

A Roma World è possibile vivere come gli antichi romani e visitare i set della serie Romulus, della celebre corsa delle bighe di Ben Hur e del suo recente remake.

Diventare per un giorno gladiatori, schiavi o mercanti dell’antica Roma o passeggiare in bosco tra sughere e animali della fattoria, oggi è possibile. La Storia con la S maiuscola è stata inaugurata nel nuovo parco a tema Roma World, adiacente a Cinecittà World, poco fuori Roma. All'interno si trona indietro nel tempo attraversando il Villaggio dei Legionari, dal Castrum all’Accampamento Militare con le sue torri e fortificazioni e all’Arena dei Gladiatori. Qui si può assistere a spettacoli e sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada, appunto il Gladio (o Rudis in legno), guidati dagli istruttori del Gruppo Storico Romano.

Nella Taberna, il ristorante del parco, si mangia come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. Il mercato degli artigiani ci fa scoprire oggetti, costumi e tecniche di 2000 anni fa. Gli amanti dell’outdoor possono trascorrere la notte nelle tende dei Legionari. Il villaggio è animato dai versi degli animali della fattoria: Capre, Pecore e Mucche nane, maialini, Oche, Papere, Galline, Conigli, Asinelli oltre a Cammelli, Pony, Lama, Struzzi e Tartarughe. Sul bordo dell’accampamento c’è l’Arena dei Rapaci dove ammirare gli Spettacoli di Falconeria: dal volo dell’aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del gufo alla singolarità del barbagianni. L'interazione con tutti gli animali è garantita.