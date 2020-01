Appuntamento galante per mamma McConaughey (87) e papà Grant (91) combinato dai figli

News Cinema

Una battuta tra Matthew e Hugh di alcuni giorni fa durante un'intervista sta diventando realtà.

Nel nuovo film diretto da Guy Ritchie intitolato The Gentlemen che uscirà nei cinema italiani il 7 maggio 2020, ci sono anche Matthew McConaughey e Hugh Grant.

Lo scorso dicembre i due attori erano appaiati in per una serie di interviste promozionali del film. Nel corso di una di queste con il magazine Mashable, McConaughey ha detto che avrebbe trascorso il Natale in Texas con la sua famiglia, tra cui sua mamma che ha 87 anni, e la pronta battuta di Grant è stata "la tua 87enne madre potrebbe gradire un uomo inglese 91enne?".

Nello scambio successivo tra i due, Matthew ha aggiunto che suo padre è morto nel 1992 e il secondo uomo della mamma è passato a miglior vita due anni fa, quindi "mia madre è single e vivace". Anche il padre di Hugh è vedovo e quella che sembrava una battuta sta diventando realtà.

In un'altra intervista di due giorni fa, stavolta con Entertainment Weekly, è stato chiesto agli attori un aggiornamento. Entrambi hanno risposto che questo incontro tra Mary Kathlene McCabe e James Grant s'ha da fare e si farà.

"Sì, abbiamo organizzato un appuntamento per la settimana prossima e probabilmente non li rivedremo prima dell'indomani" dice sorridendo Matthew McConaughey, "sarà un incontro rovente" aggiunge Hugh Grant con il suo humour britannico. A questo punto non finisce qui, vogliamo tutti sapere se l'americana Mary e l'inglese James sono un buon match, se c'è affinità di coppia. Attendiamo la prossima intervista che farà emergere il seguito.

