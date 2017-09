Appuntamento al parco, dalla storia vera al film con Brendan Gleeson e Diane Keaton

Artisti, musicisti e scrittori orbitavano intorno alla pittoresca baracca di plastica, nonostante ci avesse costruito intorno una staccionata fitta per tenere alla larga gli scocciatori. Harry Hallowes, il proprietario della costruzione anomala al confine con il parco di Hampstead Heath, è apparso un giorno sulle pagine dei quotidiani, in pantaloni usati e giacca di due taglie più grandi, con l'incompatibile appellativo di "senzatetto più ricco di Londra"; la sua storia ha ispirato il film di Joel Hopkins con Brendan Gleeson e Diane Keaton: Appuntamento al parco, dal 14 settembre 2017 nelle sale italiane.





Il film, che muove dalla singolare battaglia legale per il riconoscimento della proprietà del fazzoletto di terra che Harry ha occupato per quasi trent'anni (in Inghilterra, secondo le normative sull’usucapione, ne bastano dieci), non sconfina nel resoconto biografico della vita del riservato clochard, ma si tiene in equilibrio tra la commedia romantica e la celebrazione di un modello di vita semplice, quasi primitivo: condensabile in otto metri quadri di averi e un ventennio senza acqua corrente ed elettricità.

Serve il titolo originale, Hampsteap, per evocare il contrasto tra le sontuose ville del sobborgo benestante e il groviglio di travi dove Harry, Donald nel film (impersonato dall'attore irlandese Brendan Gleeson), sceglie di stabilirsi, e dal quale un avido gruppo di imprenditori tenta invece di mandarlo via. Almeno finché non interviene Emily (la Keaton).





Diane Keaton interpreta Diane Keaton. La sua Emily, personaggio di fantasia nella vicenda giudiziaria che ha appassionato l'Inghilterra, esibisce i tratti ansiosi dei suoi personaggi, i tic e le innocue manie che asseconda sempre con eleganza e caparbietà; porta persino i soliti abiti color panna (è l'attrice stessa a scegliere il look sul set). Emily Walters abita sul limitare del parco, in un attico decadente, invaso dai solleciti di pagamento. Da quando è morto suo marito, conduce un'esistenza monotona e priva di significato, movimentata dai rimproveri del figlio Philip (James Norton) e dall'affaccio esclusivo sulla sconfinata distesa verde. Quando dalla finestra scorge la capanna fatiscente del vecchio Donald, la sua immaginazione galoppa veloce, come pure la curiosità di scoprire qualcosa in più su quell'uomo trasandato. Rinfodera perciò il binocolo, e si avventura alla ricerca dello sconosciuto.

Donald (Gleeson), da parte sua, vorrebbe essere lasciato in pace: dagli speculatori edilizi che mirano a distruggere la sua casa, e dalla cocciuta Emily che fa di tutto per salvarla. L'obiettivo comune e il crescente desiderio di una seconda possibilità costituiscono le basi del legame che pian piano nasce tra loro, nonostante i personaggi siano diversi almeno quanto gli attori che li interpretano.

"Siamo stati fortunati ad avere Diane Keaton e Brendan Gleeson" confida il regista Joel Hopkins (vincitore del Premio Bafta per Jump Tomorrow), che nel quartiere di Hampstead ci è cresciuto e ancora porta i figli a giocare al parco: "'una strana coppia' che rappresenta un punto di forza per il film".