Appuntamento al parco, arriva al cinema la commedia romantica con Diane Keaton e Brendan Gleeson: ecco due clip del film

In Appuntamento al parco, la commedia romantica di Joel Hopkins che racconta un amore fra persone non più giovani, Emily e Donald non sembrano avere niente in comune, tranne il quartiere londinese di Hampstead in cui entrambi abitano, seppure in dimore molto diverse. E invece un certo spirito anarchico e forse i conti che non tornano finiscono per avvicinarli e per unirli anche in una battaglia legale.

Atto d'amore verso i luoghi in cui il regista è cresciuto, il film celebra anche lo stile di Diane Keaton, che fin dai tempi di Io e Annie sfoggia completi maschili, cappelli alla moda e una classe inconfondibile. Nella prima delle due clip che vi mostriamo, l'attrice è però in tenuta da casa e si ritrova in una buffissima e incresciosa situazione. Nella seconda vediamo il cimitero del parco di Hampsted Heat, dove i due piccioncini si incontrano e chiacchierano amabilmente, complice una petizione da firmare e la tomba di Carl Marx.

Ispirato a una vicenda realmente accaduta e interpretato anche da Brendan Gleeson, Appuntamento al parco è nelle sale a partire dal 14 settembre.











La trama ufficiale del film:

Parco di Hampstead Heath, nord-ovest di Londra, un'oasi di tranquillità nel cuore della metropoli. Sul limitare del parco abita Emily Walters (Diane Keaton), vedova americana che, dalla scomparsa del marito, fatica a concentrarsi sulle cose che richiedono attenzione, come il vecchio appartamento che sta cadendo a pezzi, le finanze sempre più esigue e il figlio Philip (James Norton). Emily non vuole ammettere che, di fatto, riesce a malapena a sopravvivere. Un giorno, dalla finestra del suo attico, vede una capanna fatiscente e lo strano uomo che la abita. Il giorno dopo decide di avventurarsi nel parco alla ricerca dello sconosciuto. Donald Horner (Brendan Gleeson) vive serenamente nel grande spazio verde da 17 anni, ma il suo stile di vita è in pericolo: la sua casa è presa di mira da speculatori che stanno cercando di sfrattarlo. È naturalmente sospettoso nei confronti di Emily e con educazione respinge le sue attenzioni ma, dietro ai modi burberi, si intuisce la sua natura gentile e seducente. Questo incontro inaspettato dà a Emily la forza di reagire e di schierarsi dalla sua parte nella battaglia per salvare la sua preziosa isola di pace, decisa più che mai a difendere il sostentamento materiale ed emozionale di quest'uomo taciturno e fuori dal comune che potrebbe proprio essere la persona che riesce a conquistarla.