Apple pronta a distribuire sei film da Oscar all’anno

Apple ha tanta voglia di Oscar. Sono mesi densi per i tipi della mela morsicata che, dopo la presentazione della piattaforma streaming Apple+, lo scorso marzo, stanno delineando maggiormente la propria strategia. Sei film all’anno, a basso budget, verranno dedicati a storie che potrebbero concorrere agli Academy Awards, almeno secondo il New York Post. Secondo alcune fonti a Hollywood, Apple sta contattando registi e produttori molto quotati per lavorare a progetti di alto livello qualitativo.

I piani sarebbero di spendere fra i 5 e i 30 milioni di dollari a progetto, spinti dalla voglia di competere con Netflix, anche vista la loro recente vittoria agli Oscar con Roma di Alfonso Cuaron. Un lavoro “alla Focus Features”, viene definito, citando il marchio autoriale della Universal che ha prodotto tanti film premiati, ultimo dei quali BlacKkKlansman di Spike Lee.

Il tutto non avrebbe nulla a che fare con l’accordo pluriennale firmato a novembre scorso con A24, altro marchio indipendente dedicato al cinema di qualità, con in catalogo titoli quali Moonlight. Un accordo che ha già fatto partire un progetto diretto da Sofia Coppola, con protagonisti Bill Murray e Rashida Jones.

Fra i nomi già coinvolti in Apple+, specie per le serie televisive, ci sono Reese Whiterspoon, Steven Spielberg, Oprah Winfrey e Damien Chazelle. La differenza rispetto alla piattaforma Disney, in partenza entro l’anno, è la mancanza di una library di contenuti con cui dare sostanza e fondo al catalogo nascente di nuovi prodotti. Secondo alcuni starebbero cercando di acquisirne una. I soldi non mancano, vista la liquidità di 250 miliardi di dollari e i 60 miliardi generati ogni anno.