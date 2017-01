Apocalypse Now diventa un videogioco indipendente, in crowdfunding

Apocalypse Now, il titanico capolavoro di Francis Ford Coppola, diventa un videogioco, ma non ad alto budget. Con una campagna appena partita su Kickstarter, il gruppo di sviluppo Erebus, fondato da veterani dell'industria con licenza e collaborazione dell'American Zoetrope, si propone infatti di trasformare l'esperienza in un survival horror, mettendoci nei panni del capitano Willard (nel film del 1979 era il buon Martin Sheen).

Il gameplay prevederà l'esplorazione in prima persona della giungla, relazioni umane in cui prendere le giuste decisioni (tramite dialoghi e comportamenti), un ricorso all'azione solo in situazioni estreme (prediligendo invece lo stealth) e una progressione del personaggio in stile gioco di ruolo, con parametri che andranno a influenzare le interazioni con gli altri personaggi e il percorso intrapreso nella giungla.

Il gruppo di autori, che comprende nomi con in curriculum perle come Fall Out New Vegas e Wasteland 2, non ha accettato l'offerta di rinomati editori, che volevano trasformare il gioco in un semplice shooter. Di conseguenza, chiedono ora 900.000 dollari per avviare il progetto, anche se la raccolta poi continuerà anche dopo la campagna, con la speranza di arrivare almeno a 5.000.000 di dollari (per chi se lo chiedesse, il budget rimane basso rispetto a quello dei titoli videoludici "tripla A").

In un video sulla pagina Kickstarter, Francis Ford Coppola in persona, parlando su filmati d'archivio, ricorda la propria esperienza indipendente nella realizzazione del film, e la paragona all'indipendenza che gli autori del gioco cercano per questo progetto. Francis sottolinea che al giocatore sarà concesso anche di prendere decisioni morali diverse da quelle di Willard nella storia.