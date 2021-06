Anya Taylor-Joy con Ralph Fiennes nella dark comedy The Menu

News Cinema

Anya Taylor-Joy in trattative per raggiungere Ralph Fiennes nel cast della dark comedy The Menu diretta da Mark Mylod. La trama.

Sembra che Anya Taylor-Joy, la regina degli scacchi che non vediamo l'ora di vedere nell'horror di Edgar Wright Last Night in Soho, abbia scelto il suo nuovo progetto. La giovane e lanciatissima attrice affiancherà un mostro sacro come Ralph Fiennes nella dark comedy/thriller psicologico The Menu, che sarà diretto da Mark Mylod per Searchlight.

La storia è ambientata nel mondo dell'eccentrica cultura culinaria ed è incentrata su una giovane coppia che visita un ristorante esclusivo su un'isola remota, in cui uno chef acclamato (Fiennes) ha preparato un menù prelibato.

Manca ancora all'appello la parte maschile della coppia. La sceneggiatura è opera di Will Tracy e Seth Reiss. Oltre a vedere Anya Taylor-Joy in Last Night in Soho, la aspettiamo anche in The Northman di Robert Eggers e soprattutto in Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road, di George Miller.