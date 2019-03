Antonio Banderas e Morgan Freeman nel cast del sequel di Come ti ammazzo il bodyguard

In anni in cui Hollywood non riesce più a monetizzare sul cinema medio, lasciando l’azione solo ai grandi blockbuster, quando un film incassa bene pur non avendo un budget stellare è una grande notizia. È quanto successo due anni fa con Come ti ammazzo il bodyguard, di cui è quindi in preparazione il sequel d’ordinanza. Si intitolerà The Hitman’s Wife’s Bodyguard (in originale il primo suonava The Hitman’s Bodyguard) e vedrà nel cast delle novità come Antonio Banderas e Morgan Freeman, mentre il nominato all’oscar Richard E. Grant tornerà nel ruolo che aveva già nel film originale, insieme a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek.

La notizia arriva proprio mentre sono partite le riprese del sequel, come dimostrato da questo ‘sanguigno’ selfie postato da Reynolds su Instagram.

Non è una novità per Banderas cimentarsi nell’action, come dimostra la serie action per ragazzi, ma non solo, Spy Kids, mentre Freeman potrà recitare per la prima volta in un film al fianco di Samuel L. Jackson.

Diretto da Patrick Hughes, il primo film ottenne un incasso di 180 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 30, tanto che Hughes è di nuovo seduto sulla sedia da regista, così come è confermato lo sceneggiatore Tom O’Conner. Le riprese si svolgeranno a Londra, in Croazia e in Italia, sulla costiera amalfitana, mentre non c’è ancora una data di uscita in sala.