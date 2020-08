Antonio Adinolfi è il nuovo Produttore Delegato e il Direttore Area Cinema di Fenix Entertainment

News Cinema

Con una lunga esperienza alle spalle, Antonio Adinolfi lega il suo destino alla giovane Fenix Entertainment nel doppio ruolo di Produttore Delegato e Direttore Area Cinema.

Dopo vent'anni di esperienza, fra produzione e distribuzione, presso Eagle Pictures, Ares Film e Videa, Antonio Adinolfi approda in Fenix Entertainment con il duplice ruolo di Produttore Delegato e Direttore Area Cinema, andando ad affiancare il team editoriale diretto da Claudia Campanelli. L'amministratore Delegato Riccardo Di Pasquale ha così commentato il nuovo arrivo: "Acquisire nel nostro team un professionista di comprovato talento come Antonio Adinolfi ci riempie di orgoglio e di aspettativa. Siamo una società nuova, che si è affacciata al mondo dell'entertainment da soli tre anni. Sicuramente la sua esperienza ci aiuterà a crescere e ad affermarci come una realtà coraggiosa e competitiva nel mondo del cinema italiano".

Fenix Entertainment è un'azienda giovane e dinamica che rivolge la sua attenzione al mondo dell'audiovisivo, con un approccio originale e innovativo. La società, fondata a fine 2016 da Riccardo Di Pasquale, Matteo Di Pasquale e Roberta Giarrusso, punta alla ricerca e allo sviluppo di progetti d'eccellenza nel mercato nazionale e internazionale. L'azienda produce film, lungometraggi, cortometraggi, documentari, serie tv, docu-film e colonne sonore. Le prime co-produzioni, il docufilm Diva!, il documentario La lucida follia di Marco Ferreri e il docufilm Up & Down - Un film normale, hanno ottenuto diversi riconoscimenti.

Per quanto riguarda i prossimi titoli di Fenix Entertainment, sono da segnalare i due film interamente prodotti dalla società Burraco fatale e Dietro la notte, di cui è terminata la post-produzione. Il primo è una commedia con un cast femminile strepitoso, formato da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni. Diretto da Giuliana Gamba, racconta di quattro appassionate di burraco che nella vita si ritroveranno a giocare a carte scoperte. Dietro la notte è invece un thriller claustrofobico di Daniele Falleri interpretato da Fortunato Cerlino, Stefania Rocca e Roberta Giarrusso.

Fenix Entertainment ha inoltre già avviato la pre-produzione di due lungometraggi che verranno girati tra settembre e ottobre: Ostaggi e Mancino Naturale. Si tratta rispettivamente di una commedia drammatica di Eleonora Ivone con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Elena Cotta, Francesco Pannofino ed Enrico Lo Verso; e di una vicenda familiare legata al mondo del calcio e interpretata da Claudia Gerini e Alessio Vassallo.

Sono infine in preparazione e scrittura numerosi altri progetti sia cinematografici che seriali e televisivi, che saranno realizzati nella stagione 2021-2022.