Antoine Fuqua torna al timone del remake di Scarface

Antoine Fuqua è tornato a essere il regista favorito per dirigere la nuova versione cinematografica di Scarface che sarà realizzata dalla Universal. A un certo punto sembrava che Fuqua dovesse essere rimpiazzato dall'amico David Ayer a causa degli impegni di produzione riguardanti The Equalizer 2, ma anche l'altro si è tirato indietro poche settimane dopo che la notizia era arrivata all'attenzione dei media.

Anche Diego Luna, fino ad oggi dato come sicuro protagonista nel ruolo che fu di Paul Muni e poi Al Pacino, adesso è decisamente meno certo come attore principale. A scrivere la sceneggiatura della nuova versione sono stati addirittura Joel e Ethan Coen, vincitori di due premi Oscar per lo script, rispettivamente grazie a Fargo e Non è un paese per vecchi. Il film, che era stato piazzato sul calendario delle uscite il prossimo 18 agosto 2018, è stato ovviamente posticipato e non ha adesso una nuova data ufficiale.

Antoine Fuqua ha costruito la sua carriera grazie a crime-thriller di enorme fattura quali ad esempio Training Day e Brooklyn Finest. Il primo di questi due era stato scritto proprio da David Ayer. Ricordiamo che la prima versione di Scarface, uscita nel 1932, era stata diretta dal grande Howard Hawks. Il remake del 1983 lo aveva realizzato invece Brian De Palma, su un adattamento scritto da Oliver Stone. Insomma, il pedigrì di Scarface al cinema è di altissima qualità artistica, e il trio composto dai fratelli Coen e Antoine Fuqua sembra confermare tale tendenza.