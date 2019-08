Antlers: l'agghiacciante trailer dell'horror prodotto da Guillermo del Toro

News Cinema

Il mostro sputafuoco del film di Scott Cooper appare finalmente in carne e ossa, insieme a Keri Russell e al giovane protagonista Jeremy T. Thomas.

Mentre da regista sta cucinando nel suo pentolone una personalissima versione di Pinocchio e il noir con Bradley Cooper e Cate Blanchett Nightmare Alley, da produttore Guillermo del Toro sta dedicando le sue energie a The Witches di Robert Zemeckis e ha da poco reso possibili due horror: Scary Stories to Tell in the Dark, che arriverà nelle nostre sale a ottobre, e Antlers, interpretato da Keri Russell, Jesse Plemons e dal piccolo Jeremy T. Thomas, e diretto da Scott Cooper, meglio conosciuto come il regista di Black Mass e Hostiles. Del film, che non ha ancora una data di uscita, è stato appena diffuso il trailer. E’ abbastanza spaventoso, soprattutto perché, accanto a un bambino terrorizzato, c'è, o meglio si intravede, un mostro sputafuoco di cui, nei mesi scorsi , è stato pubblicato uno schizzo sulla pagina Instagram ufficiale del film.

Antlers, che è targato Fox Searchlight, racconta la storia di un'insegnante (Keri Russell) che si accorge che uno dei suoi studenti (Jeremy T. Thomas) custodisce un terribile segreto che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell'Oregon in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo (Jesse Plemons). Nel cast del film ci sono anche JT Corbitt, Graham Green, Scott Haze, Rory Cochrane e Amy Madigan. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Scott Cooper insieme a C. Henry Chaisson e Nick Antosca, quest'ultimo anche autore del racconto dal quale Antlers è tratto nonché ideatore della serie con Patricia Arquette The Act.