Antlers: il nuovo terrificante trailer del film di Scott Cooper

Nell'horror prodotto da Guillermo del Toro una misteriosa e sanguinaria creatura viene nascosta da un ragazzino... ma non per molto.

La Fox Searchlight ha diffuso il nuovo trailer di Antlers, l'atteso horror diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo Del Toro. Nel film, tratto dal racconto di Nick Antosca "The Quiet Boy", un ragazzino che vive in una piccola città dell'Oregon nasconde un segreto pericoloso, ovvero una creatura carnivora che, come vediamo nel trailer, nutre, ma che a un certo punto fugge e decide di procurarsi da sola il cibo.

Il titolo significa corna, più specificamente il palco di un cervo. La creatura nel trailer non si vede ma già da quel poco che se ne intuisce fa paura, così come il ragazzino, Jeremy T. Thomas. Del cast fanno anche parte Keri Russell nel ruolo dell'insegnante del ragazzo e Jesse Plemons, che abbiamo rivisto recentemente tornare nella parte di un Todd assai imbolsito in El Camino, che è il poliziotto che indaga sul mistero.

Non è stata ancora fissata una data di uscita per il film.