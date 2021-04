Anthony Hopkins vince il suo secondo meritato Oscar, ma i fan di Chadwick Boseman protestano

News Cinema

Contrastanti reazioni hanno accolto l'annuncio della vittoria di Anthony Hopkins come miglior attore agli Oscar 2021. Per la sua bellissima performance in The Father a 83 anni Hopkins è il vincitore più anziano. I fan di Chadwick Boseman protestano. Dal vincitore finora nessuna reazione.

A 83 anni quel grandissimo attore che ha 60 anni di carriera alle spalle e risponde al nome di Anthony Hopkins ha vinto il suo secondo premio Oscar come miglior protagonista per The Father, alla sua sesta candidatura, dopo quello vinto nel 1992 per Il silenzio degli innocenti. Il premio ne fa l'attore più anziano che abbia mai vinto la celebre statuetta. Alla vigilia tutti davano per scontato che l'Oscar sarebbe però andato, postumo, a Chadwick Boseman. L'annuncio dell'Oscar al miglior protagonista è stato dato, contrariamente al solito, alla fine della cerimonia e a leggere il nome del vincitore è stato Joaquin Phoenix.

Immediata c'è stata sui social la reazione di quelli che pretendevano un riconoscimento a Chadwick Boseman, che tanti ne ha già avuti per il ruolo del trombettista nel mediocre Ma Rainey's Black Bottom, e che si sono ritenuti offesi, probabilmente non avendo visto The Father.

Si sapeva fin dall'inizio che Anthony Hopkins non sarebbe stato presente alla cerimonia, vista l'età e la pandemia, ma c'è stato anche chi ha considerato un atto di snobismo la sua assenza. Ora, con tutto il meritato rispetto per Chadwick Boseman, per una volta l'Academy non ha potuto far altro che premiare la performance migliore in assoluto, che conclude una carriera straordinaria nel migliore dei modi. The Father è sicuramente un film che merita i premi che ha avuto e la performance di Hopkins è davvero incredibile.

Probabilmente, se Chadwick Boseman non fosse scomparso prematuramente, sarebbe arrivato anche a vincere l'Oscar, ma quest'anno si è scelto, come dovrebbe sempre essere, di premiare il merito, e dunque non si tratta di mancanza di rispetto nei confronti di un attore diventato suo malgrado un'icona.

In tutto questo, stupisce l'assoluta mancanza di reazioni, anche su Twitter, di Anthony Hopkins, che coi suoi quadri, le sue letture, le sue buffonerie e le sue esibizioni al piano ci ha tenuto compagnia e rallegrato durante la quarantena. Ci dobbiamo preoccupare?