Il coach Cus D’Amato portò Tyson ad essere il più giovane campione del mondo nella storia dei pesi massimi.

Sir Anthony Hopkins ha accettato il ruolo di Cus D’Amato, l’allenatore di Mike Tyson nel biopic Cus and Mike. La storia racconterà del rapporto profondo tra i due uomini e di come il coach costruì la mentalità vincente del pugile, fino a farlo diventare il più giovane peso massimo a ottenere la cintura di campione del mondo. Non si sa ancora chi interpreterà Tyson nel biopic che sarà diretto da Nick Cassavetes, autore de Le pagine della nostra vita. Come tutti sanno si tratta del figlio della leggendaria coppia formata da John Cassavetes e Gena Rowlands. La sceneggiatura di Cus and Mike è stata scritta da Desmond Nakano, il quale si è “aiutato” con il libro di Montieth Illingworth Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal.

Un nuovo personaggio realmente esistito dunque per Anthony Hopkins, reduce dalla nomination all’Oscar come attore non protagonista per la sua interpretazione di Benedetto XIII ne I due papi. Tra le più grandi interpretazioni dell’attore meritano di essere ricordate quella di The Elephant Man di David Lynch, suo primo ruolo da co-protagonista insieme a John Hurt. Parliamo del 1980. La consacrazione è arrivata grazie Jonathan Demme che lo ha scelto insieme a Jodie Foster come protagonista de Il silenzio degli innocenti, nel ruolo iconico di Hannibal Lecter. Tra le altre grandi prove d’attore di Hopkins citiamo anche quelle per James Ivory in Casa Howard e Quel che resta del giorno, oppure la potente interpretazione in Gli intrighi del potere – Nixon, diretto da Oliver Stone.