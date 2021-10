Anthony Hopkins dopo The Father di nuovo con Florian Zeller per The Son

News Cinema

Il leggendario Anthony Hopkins che ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione di The Father, debutto cinematografico di Florian Zeller, si unisce al cast del suo nuovo film, The Son.

The Father, che ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura non originale, è stato uno dei film rivelazione dell'anno: ha fatto scoprire al grande pubblico il talento del commediografo Florian Zeller e ha permesso ad Anthony Hopkins di vincere il suo secondo e meritato Academy Award alla bella età di 83 anni. Ci fa dunque sapere che il grande attore gallese è tornato a lavorare con Zeller nel suo nuovo film, The Son, che ha già nel cast Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e l'esordiente Zen McGrath.

Le riprese di The Son si sono appena concluse a Londra e si sono svolte anche a New York e in Francia.

Zeller ha dichiarato a proposito della sua nuova collaborazione con Hopkins:

Dopo il nostro viaggio su The Father, non potevo fare un altro film senza Anthony. Lui è stato il primo a leggere la sceneggiatura di The Son, e uno dei personaggi è stato scritto specificamente per lui. Averlo al nostro fianco per raccontare questa nuova storia è stato un onore, una gioia profonda e una grande emozione.

Non si tratta ovviamente di un sequel di The Father, ma dell'adattamento di un'altra pièce teatrale di Zeller, che l'autore ha trasposto in sceneggiatura cinematografica ancora una volta con l'aiuto di Christopher Hampton, da tempo suo collaboratore e traduttore.

La storia segue Peter (Jackman) e la sua nuova compagna, Beth (Kirby), la cui vita assieme al loro bambino viene sconvolta quando l'ex moglie di Lui, Kate (Dern), si fa viva assieme al loro figlio adolescente (McGrath). Non si conosce ancora il ruolo che ricoprirà sir Anthony Hopkins.