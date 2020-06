Antebellum: il trailer internazionale dell'horror con Janelle Monáe

News Cinema

C'è da scommetterci: Antebellum, storia di una donna nera che viene misteriosamente traspostata nel passato, negli anni dello schiavismo, è un film che farà molto parlare di sé.

Avendo un soldino da scommettere sul successo di un film che uscirà quest'anno, lo si potrebbe puntare su Antebellum, che è un horror prodotto dalla QC Entertainment, società americana che ha realizzato anche Scappa! e Noi di Jordan Peele, e di cui è disponibile un nuovissimo trailer internazionale.

Con protagonista la cantante e attrice Janelle Monáe, che ha debuttato al cinema in Moonlight di Barry Jenkins, e che è protagonista della seconda stagione della serie Amazon Homecoming, Antebellum racconta di una scrittrice di nome Veronica Henley, che viene in qualche modo trasportata dal presente in cui vive serena e felice con famiglia e amici fino agli anni pre Guerra Civile al tempo della schiavitù, e che si ritrova a dover lottare per la sua vita e i suoi diritti, oltre che per cercare di tornare nel suo tempo.

Se già i film di Peele avevano dimostrato come fosse necessario e possibile parlare di questioni razziali negli Stati Uniti contemporanei anche attraverso il linguaggio del cinema di genere, i recenti drammatici eventi che hanno scosso gli USA dopo l'uccisione di George Floyd ne hanno ribadito l'urgenza, e c'è da star sicuri che i ragionamenti portati avanti da Antebellum non passeranno inosservati.

Inizialmente previsto in uscita in primavera, e rinviato causa pandemia, Antebellum - opera prima di Gerard Bush e Christopher Renz, anche sceneggiatori - debutterà nei cinema americani il 21 agosto, mentre ancora non è nota la nuova data d'uscita in Italia, dove verrà distribuito da Eagle Pictures.

Antebellum: il trailer internazionale del film con Janelle Monáe

