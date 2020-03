Antebellum: ecco il trailer originale del film horror con Janelle Monáe

News Cinema

Esordio dietro la macchina da presa di Gerard Bush e Christopher Renz, debutterà nei cinema italiani il 4 giugno 2020 con Eagle Pictures.

Dalla QC Entertainment, la società americana che ha prodotto Scappa! e Noi di Jordan Peele, arriva un nuovo film horror che promette di riflettere in maniera tanto originale quanto inquietante sulle contraddizioni della società statunitense e mondiale. S'intitola Antebellum, arriverà in Italia il prossimo 4 giugno con Eagle Pictures, e ne ne mostriamo il primo trailer nella versione originale.

La protagonista del film è Janelle Monáe, nei panni di una scrittrice di nome Veronica Henley, che - stando alla sinossi ufficiale - si ritrova intrappolata in una realtà spaventosa e si trova costretta a tentare di risolvere un mistero assurdo e complesso prima che sia troppo tardi.

Come ci mostrano le immagini di questo trailer, il mistero sembra avere un legame diretto con gli anni dello schiavismo: ma cosa unisce Veronica e la donna che viveva in quegli anni e che sembra assomigliarle tantissimo? E quali sono le ricadute del passato sul presente, di cui parla il trailer?





Opera prima di Gerard Bush e Christopher Renz, anche sceneggiatori, Antebellum vede al fianco della Monáe Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Jena Malone, Eric Lange, Jack Huston, Tongayi Chirisa, Marque Richardson II, Rob Aramayo e Lily Cowles.