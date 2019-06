Ant-Man avrà un terzo film tutto suo? Paul Rudd risponde così...

In una recente intervista con Yahoo, alla domanda se ci sarà un terzo film con Ant-Man, Paul Rudd ha così risposto: "Non lo so, dovreste fare una telefonata ai piani alti e inziare una campagna perché venga fatto". Ci sono due modi per interpretare queste parole. Il primo è che Rudd stia simpaticamente despistando il suo interlocutore perché, come la Marvel prentende dai suoi attori, non può rivelare alcuna notizia sul futuro dei supereroi. Il secondo è che effettivamente non ci sia alcun piano per un terzo film, cosa che peraltro avrebbe senso. Con Avengers: Endgame gli archi narrativi di alcuni supereroi sono arrivati alla fine. La storia del sequel di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, confluiva negli eventi di Endgame in cui alla fine Scott Lang / Ant-Man si riuniva con la figlia e con la Hope Van Dyne / Wasp intepretata da Evangeline Lilly. Inoltre Ant-Man, per quanto Paul Rudd l'abbia reso accattivamente e diverso rispetto agli altri, non è uno dei supereroi di punta (nonostante in Endgame il suo ruolo sia fondamentale). Con queste considerazioni, pare plausibile per una nuova avventura con Ant-Man e The Wasp non ci siano piani concreti alla Marvel.



