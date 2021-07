Ant-Man and the Wasp: Quantunmania, Reed annuncia l'inizio riprese con una foto misteriosa

News Cinema

Peyton Reed condivide su Twitter una singolare foto per annunciare l'inizio riprese di Ant-Man and The Wasp, terzo film dedicato al supereroe Marvel.

Tra i film che hanno iniziato le riprese in questo periodo c'è anche l'atteso sequel Ant-Man and The Wasp: Quantunmania, di cui ieri il regista Peyton Reed ha battuto il primo ciak condividendo questa bizzarra foto su Twitter.





Vi ricordate di cosa si tratta? È il pauroso coniglietto che è stato regalato a Cassie Lang nel primo film, accanto a una bombola con una minacciosa scritta di "rischio biologico". Sono solo oggetti di scena o dentro c'è qualche messaggio sul contenuto del sequel?

Noi non lo sappiamo, per cui ci limitiamo a confermare quello che già si sapeva in merito, ovvero il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, con l'aggiunta di Jonathan Majors che sarà Kang Il Conquistatore. Cassie Lang non sarà interpretata, come in Avengers Endgame da Emma Fuhrmann, ma dall'eccellente Kathryn Newton, protagonista dell'ottimo Freaky, che vi invitiamo a recuperare.

Le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantunmania sono dunque in corso dal 26 luglio in Inghilterra, ma il film non lo vedremo prima del febbraio 2023.