Ant-Man and the Wasp Quantumania, Paul Rudd: "Scott Lang non è supereroe convintissimo!"

News Cinema

In Ant-Man 3, torna l'eroe meno eroico del Marvel Cinematic Universe, Scott Lang: in conferenza stampa, Paul Rudd ha spiegato perché trova il suo personaggio così speciale e piacevole da interpretare. E Kevin Feige ha spiegato perché l'ha scelto per aprire la Fase 5.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania si avvicina. Il primo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe sarà in sala dal 15 febbraio, e in conferenza stampa Paul Rudd e Kevin Feige hanno parlato di Scott Lang: meno convinto della media degli eroi Marvel al cinema, chi è Scott? E quale importanza riveste il suo modo di essere in questa overture della Fase 5? Leggi anche Ant-Man and The Wasp: Quantumania, le primissime reazioni al film

Ant-Man 3 riconferma le caratteristiche di Scott Lang, ma alza la posta, parola di Kevin Feige