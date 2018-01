Ant-Man and the Wasp, Mary Poppins Returns e Ralph Spaccatutto 2: ecco le nuove immagini!

Sono state appena diffuse tre nuove immagini di tre tra i film più attesi del 2018. Partiamo da Mary Poppins Returns, sequel/reboot dell'immortale classico di Walt Disney del 1964. Col veterano Dick Van Dyke, inteprete originale del primo film, Colin Firth e Meryl Streep, siamo curiosissimi di vedere come se la cavano Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda nei ruoli iconici della governante e di Bert. A giudicare dalla foto diremmo alla grande! Il film uscirà a Natale 2018.

Ralph Spaccatutto 2 è il sequel del film d'animazione di grande successo del 2012. 6 anni dopo, Ralph lascia il mondo dei giochi Arcade e si prepara a conquistare internet. L'uscita americana è prevista per il 21 novembre.

Infine, sempre in casa Disney, ma stavolta nella sua divisione Marvel, Ant-Man and The Wasp, sequel del film diretto da Peyton Reed nel 2015, ci riporta nel mondo dello scienziato miniaturizzato Scott Lang (Paul Rudd). Nel cast tornano anche Michael Douglas e, ovviamente, Evangeline Lilly e si aggiunge Michelle Pfeiffer. L'uscita americana è fissata al 6 luglio 2018. La storia si svolge dopo Captain America: Civil War e questa è la sinossi:

Scott Lang lotta con le conseguenze delle sue scelte sia come supereroe che come padre. Mentre si sforza di equilibrare la sua vita con le sue responsabilità come Ant-Man, viene chiamato a una nuova, urgente missione da Hope Van Dyne e il Dottor Hank Pym Scott deve ancora una volta indossare il costume e imparare a combattere accanto a Wasp mentre la squadra collabora per svelare dei segreti del passato".