Ant-Man And The Wasp: è arrivato il primo trailer in italiano

Anche se lo vedremo apparire in Avengers: Infinity War, al 25 aprile al cinema, il ritorno da protagonista di Ant Man nei cinema italiani è previsto tra 7 mesi, nel mese di agosto 2018. Ma già da oggi è posibile vedere le prime immagini del nuovo cinecomic con Paul Rudd nei panni del più piccolo dei supereoi Marvel.

Ecco, infatti, il primissimo trailer in italiano di Ant-Man and The Wasp.



Ant-Man and the Wasp: Teaser trailer italiano ufficiale - HD

Il sequel diretto nuovamente da Peyton Reed, vede tra i suoi altri protagonisti Michael Douglas (che ritorna nei panni del Dr. Hank Pym), Evangeline Lilly, in quelli di The Wasp, Michelle Pfeiffer, Walton Goggins, Judy Greer, Michael Peña e Laurence Fishburne.

Ecco la trama ufficiale del film:

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato