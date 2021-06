Ant-Man 3: sono iniziate le riprese del film, lo conferma Paul Rudd

News Cinema

In un videomessaggio Paul Rudd ha confermato che le riprese di Ant-Man and the Wasp Quantumania sono appena iniziate in quel di Londra.

Le riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono iniziate, anche se all'uscita manca moltissimo, perché i Marvel Studios l'hanno collocata nel febbraio 2023: poco importa, perché sappiamo ora di per certo che Paul Rudd è sul set in quel di Londra, come ha confermato al margine di un videomessaggio per i suoi fan, riguardante però tutt'altro (una partita di basket con vip organizzata la Tyreek Hill Foundation, in occasione di una raccolta fondi per il Cheetah Scholarship Fund: il messaggio è stato postato appunto nell'account del giocatore Tyreek Hill detto "Cheetah" dei Kansas City Chiefs, amico dell'attore).

Ricordiamo che la storia di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ancora una volta diretto da Peyton Reed, vedrà al centro dell'azione non solo i due supereroi (interpretati appunto da Paul Rudd ed Evangeline Lilly), ma anche Cassie Lang (Kathryn Newton), figlia teenager del buon Scott. Solo insieme potranno avere la meglio di un terribile supercattivo come Kang il Conquistatore (Jonathan Majors). Nel cast torneranno naturalmente Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, già visti nel precedente Ant-Man and the Wasp. Reed ha intenzione di girare usando l'innovativa tecnica dello Stagecraft messa a punto dall'Industrial Light & Magic per The Mandalorian, del quale ha diretto due episodi nella seconda stagione (in particolare l'ultimo, storico e sconvolgente per i fan di Star Wars). Leggi anche The Batman e The Mandalorian uniti dalla tecnica rivoluzionaria dell'Industrial Light & Magic