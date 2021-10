Ant-Man 3, nel cast a sorpresa c'è Bill Murray!

News Cinema

Bill Murray ha rivelato indirettamente di essere nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in arrivo nel 2023. Ora gli piacciono i kolossal di Hollywood? Ni...

Bill Murray in una grande produzione Marvel Studios / Disney come Ant-Man and the Wasp: Quantumania? È lo stesso Bill Murray che conosciamo, da anni restìo a ogni coinvolgimento con la Hollywood dei grandi budget? Sì, è proprio lui: come ha raccontato al quotidiano Frankfurter Allgemeine, ha ceduto alla lusinga per una serie di ragioni che ha spiegato. Come sempre nel suo stile, Murray ha cercato (per finta?) di celare il titolo del progetto, sganciando allo stesso tempo però un indizio colossale che punta giocoforza su Ant-Man 3: errore di calcolo o solita provocazione strafottente di un personaggio che nessuno è in grado di incasellare? Ecco comunque le parole del buon Bill:

Di recente ho fatto un film Marvel. Forse non dovrei dirvelo, ma non importa. In ogni caso, alcuni erano molto sorpresi di vedermi accettare un progetto del genere. Ma per me la cosa era parecchio chiara: conoscevo il regista e mi piaceva davvero tanto. Era divertente, umile, tutto quello che vuoi da un regista. E fece quella storia di cheerleader anni fa, Ragazze nel pallone, che per me era ottima. Quindi ho accettato, anche se come attore generalmente non sono interessato a questi enormi adattamenti di fumetti... mettiamola così: il regista è un brav'uomo, e ora almeno posso dire di aver provato com'è girare un flm Marvel. Ma non credo che avrò bisogno di farne un altro. E per tornare alla domanda precedente, credo di avere tendenzialmente naso per evitare le trappole di quest'ambiente. Fortunatamente, la maggior parte dei bravi artisti sono anche brave persone. Almeno questa è l'esperienza che ho avuto io con i miei amici.

Il regista di Ragazze nel pallone è Peyton Reed, quindi Murray parla senza possibilità di equivoco di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in arrivo in sala nel luglio 2023. La notizia nemmeno stupisce più di tanto, perché la saga di Ant-Man con Paul Rudd è una delle più scopertamente umoristiche del Marvel Cinematic Universe, e Rudd in particolare è nel cast di Ghostbusters Legacy, nei cinema italiani dal 18 novembre, dove ricompare Venkman. Evidentemente si tratta sempre, per dirla con Bill Murray, delle stesse "brave persone".