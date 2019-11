News Cinema

Il film con Paul Rudd ed Evangeline Lilly arriverà in sala nel 2022 o 2023.

In attesa che la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel cominci, la compagnia sta già pensando alla realizzazione della Fase 5. Arriva la notizia che Peyton Reed è stato confermato per la regia di Ant-Man 3, dopo aver diretto i primi due fortunati episodi del franchise. E pensare che il cineasta all’inizio non doveva neppure realizzare il primo film, nel quale subentrò dopo l’allontanamento di Edgar Wright divergenze creative.

Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Paul Rudd tornerà nel ruolo del protagonista Scott Lang alias Ant-Man ed Evangeline Lilly in quello di The Wasp. Come noto nel cast dei precedenti recitavano anche Michael Douglas, Michael Pena e Michelle Pfeiffer, introdotta nel secondo capitolo. Anche se non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, in terzo Ant-Man dovrebbe arrivare nelle sale americane nel 2022 o l’anno successivo.

Uscito nel 2015 il primo Ant-Man ha incassato in tutto il mondo 519 milioni di dollari, di cui 18° soltanto negli Stati Uniti. Tre anni dopo il secondo capitolo Ant-Man and the Wasp ha fatto anche meglio, totalizzando 216 milioni in America e 622 a livello internazionale. Tra i successi di Peyton Reed ci sono anche Ti odio, ti lascio, ti…con Jennifer Aniston e Vince Vaughn, ma anche Yes Man con Jim Carrey.